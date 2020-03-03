Пьяная посетительница ресторана в Хамовниках разбила оппонентке нос пепельницей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Нетрезвая посетительница ресторана в Хамовниках в ходе конфликта разбила оппонентке нос пепельницей. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 2 марта в ресторане "Наволне by Soho Rooms" в Большом Саввинском переулке. 29-летняя потерпевшая получила ушибленную рану носа.

Задержанная – 36-летняя женщина – во всем созналась. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее Таганский суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на прихожан храма на Бакунинской улице 26-летнего приезжего из Липецка Ефима Ефимова.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство" и "Побои".

