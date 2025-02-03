Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 17 человек

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Число пострадавших в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Ленинградской области выросло до 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Автобус и грузовик столкнулись в ночь на 3 февраля на 135-м километре трассы ФАД А-180 в Кингисеппском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По уточненной информации, в автобусе находились 22 человека. В ДТП погибли два пассажира автобуса, 60-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Кроме того, водители транспортных средств, 11-летний мальчик и 36-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В больницу также были направлены 13 человек со средней степенью тяжести травмами или в удовлетворительном состоянии.

Ранее в подмосковном Подольске произошло массовое ДТП. Изначально на улице Кирова столкнулись две машины. Затем одна из них повредила еще шесть транспортных средств, которые были припаркованы недалеко. Информация о пострадавших в аварии не поступала.