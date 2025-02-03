Глава Дагестана Меликов сообщил об атаке беспилотников ВСУ в Каспийске

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Атаку беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в Каспийске утром 3 февраля. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.

Меликов подчеркнул, что в республике принимаются меры по нейтрализации БПЛА. В оперативные службы не поступала информация о пострадавших или разрушении зданий, уточнил он.

"Все органы власти работают в режиме оперативного штаба", – также добавил глава Дагестана.

Кроме того, он попросил жителей республики доверять только информации из официальных источников.

По данным Минобороны РФ, БПЛА был ликвидирован над акваторией Каспийского моря примерно в 07:50 дежурными средствами ПВО.

Между тем в ночь на 3 февраля российская ПВО уничтожила в общей сумме 70 украинских беспилотников над шестью регионами РФ. 27 беспилотников были уничтожены в Ростовской области, 25 дронов – в Волгоградской области, 7 – в Астраханской, 5 – в Воронежской, 4 – в Белгородской и 2 БПЛА – в Курской области.

В Воронежской области в результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не выявлено. Кроме того, без пострадавших и разрушений обошлось и в Ростовской области.