Министр по делам молодежи Якутии Шамаев получил тяжелое ранение на СВО

Фото: телеграм-канал "Петр Шамаев"

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО, заявил председатель правительства республики Кирилл Бычков.

Он выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления политику.

"Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность Родине. <...> Мы верим: враг будет побежден, а Победа – за нами!" – написал Бычков в своем телеграм-канале.

11 января Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву с позывным Тута после того, как в Сети распространилось видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим армии Украины. В сражении Тута вышел победителем.

Кроме того, после публикации ролика с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев и подарил ему якутский нож. Руководитель республики описал Григорьева как очень скромного человека, который не считает себя героем.