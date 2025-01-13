Песков: решение о присвоении Героя России ефрейтору Григорьеву принял Путин

Фото: телеграм-канал "Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал"

При присвоении звания Героя России существует определенный порядок, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как ефрейтору Андрею Григорьеву с позывным Тута удалось его так быстро получить.

"Он был представлен к награде, и президент принял такое решение", – пояснил официальный представитель Кремля.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал 11 января после того, как в Сети распространилось видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим армии Украины. В сражении Тута вышел победителем.

Кроме того, после публикации ролика с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев и подарил ему якутский нож. Руководитель республики описал Григорьева как очень скромного человека, который не считает себя героем.

Сам военнослужащий рассказал, что во время схватки понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам.