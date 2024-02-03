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03 февраля, 04:09

Происшествия

В экстренных службах заявили, что факт атаки Patriot на Ил-76 доказан

Фото: телеграм-канал "Следком"

Необходимости делать полную выкладку фрагментов Ил-76 нет, так как экспертиза и данные черных ящиков подтвердили факт атаки на самолет при помощи комплекса Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, все средства объективного контроля – речевой самописец и прибор регистрации параметров полета – расшифрованы, в связи с чем ясность произошедшего имеется.

"По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет" – добавил собеседник агентства.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские войска поразили Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Следствие также пришло к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Расследование по факту террористического акта, который совершил Киев, продолжается.

При этом в СМИ появилась информация, что в расчете атаковавшего самолет ЗРК могли находиться американцы. В оперативных службах уточнили, что состав мог включать в себя как украинцев, так и представителей США.

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