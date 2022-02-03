Мальчика, которого отчим выгнал на мороз на Алтае, поместят в центр помощи детям

11:44
Фото: телеграм-канал SHOT
Пятилетнего мальчика, которого отчим выгнал голым на мороз в Алтайском крае, поместят вместе с братом в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает РИА Новости.
Детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева на встрече с главной Алтая Виктором Томенко рассказала, что двое детей находятся в удовлетворительном состоянии.
Третьего ребенка, которому чуть больше года, перевели в медицинское учреждение Барнаула для полноценного обследования, лечения и проведения общеукрепляющих процедур. По словам Казанцевой, мальчик обеспечен всем необходимым, в том числе одеждой и качественным питанием.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео с голым мальчиком на морозе. По словам автора ролика, такую меру наказания применяли родители ребенка неоднократно.
По данным следствия, мальчика на мороз выгнал сожитель его матери. После произошедшего сотрудники полиции изъяли детей из семьи.
Против матери и ее сожителя возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей и халатности. Следователи установили, что родители применяли силу к шестилетнему и полуторагодовалому братьям пострадавшего. Кроме того, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.
Суд заключил под стражу многодетную мать и ее сожителя. У детей есть отец, который не лишен родительских прав. Не исключено, что детей могут передать ему.
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