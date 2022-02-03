Школы в разных районах Москвы проверяют после сообщений о минировании

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Школы в разных районах Москвы проверяют из-за анонимных сообщений с угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящее время информации о подтверждении угроз нет.

Ранее мэрия Хабаровска получила сообщение о минировании всех школ города. Как рассказали в мэрии, письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации. После этого эвакуировали детей из всех 70 учреждений.

До этого сообщения о минировании учебных заведений получили власти Анадыря. Из зданий были немедленно эвакуированы ученики и сотрудники. После этого помещения и территории учебных заведений тщательно проверили сотрудники спецслужб.

