Арестован директор крымского парка львов "Тайган" – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Директора парка львов "Тайган" в Крыму Олега Зубкова арестовали на два месяца. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы зоопарка Татьяну Алексагину.

"Забрали в СИЗО на два месяца. Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвитии", – отметила она.

По словам Алексагиной, к делу подключились адвокаты.

Подтверждением и комментариями суда и правоохранителей агентство пока не располагает.

Сафари-парк "Тайган" является частным парком львов. Он считается крупнейшим в Европе по коллекции хищников. Так, на территории парка обитают порядка 60 львов, в том числе и редкие белые особи.

Ранее в крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами. Гости парка с удовольствием снимали все происходящее на смартфоны и гладили хищника, однако подобное вызвало большой общественный резонанс. Ряд граждан заявил, что это могло закончиться трагедией.