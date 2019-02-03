В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ударил врача скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В квартире одного из домов на Гаванской улице в Санкт-Петербурге мужчина ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания помощи его жене. Об этом сообщается на сайте петербургского СК.

Инцидент произошел ночью 3 февраля. Обидчик медика находился в состоянии алкогольного опьянения. Началась доследственная проверка.