Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:32

Спасенного после обрушения в Магнитогорске ребенка выпишут на следующей неделе

происшествия дети

10:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС РФ

Ваню Фокина, спасенного после обрушения перекрытий в одном из подъездов дома в Магнитогорске, могут выписать из больницы уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Отец 11-месячного мальчика рассказал, что малыш кушает и активно общается с родными, как любой другой ребенок. "Я думаю, на следующей неделе, ориентировочно, нас могут выписать", – сказал он.

Спасатели обнаружили Ваню Фокина под завалами дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился после взрыва газа 31 декабря 2018 года. Ребенок провел под обломками 35 часов, получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы голени.

В тот же день пострадавшего доставили на лечение в Москву. Малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан. В те дни температура воздуха в Магнитогорске опускалась ниже минус 20 градусов.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее сообщила, что мальчику не понадобится операция на правой ножке, которая получила сильное обморожение. Правая ножка будет такая же здоровая, как и левая, отметила она. Малыш пока не может ходить, но уже стоит в кроватке.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня.

происшествия дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика