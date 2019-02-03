Спасенного после обрушения в Магнитогорске ребенка выпишут на следующей неделе

Ваню Фокина, спасенного после обрушения перекрытий в одном из подъездов дома в Магнитогорске, могут выписать из больницы уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.
Отец 11-месячного мальчика рассказал, что малыш кушает и активно общается с родными, как любой другой ребенок. "Я думаю, на следующей неделе, ориентировочно, нас могут выписать", – сказал он.
Спасатели обнаружили Ваню Фокина под завалами дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился после взрыва газа 31 декабря 2018 года. Ребенок провел под обломками 35 часов, получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы голени.
В тот же день пострадавшего доставили на лечение в Москву. Малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан. В те дни температура воздуха в Магнитогорске опускалась ниже минус 20 градусов.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее сообщила, что мальчику не понадобится операция на правой ножке, которая получила сильное обморожение. Правая ножка будет такая же здоровая, как и левая, отметила она. Малыш пока не может ходить, но уже стоит в кроватке.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня.
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