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03 января, 19:00

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Bild: полицейская система проверки перестала работать в аэропортах ФРГ

Полицейская система проверки перестала работать в аэропортах ФРГ – СМИ

Фото: 123RF/bwylezich

Компьютерная система полиции, нужная для проверки пассажиров, перестала работать по всех аэропортах Германии, пишет Bild.

Теперь сотрудникам воздушных гаваней приходится проверять пассажиров, въезжающих из стран, которые не входят в Шенген, вручную. Из-за последнего образовались большие очереди.

Ранее глобальный сбой в Microsoft вызвал неполадки в работе банков и авиакомпаний по всему миру. В это же время сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево. Последние были готовы, в случае необходимости, включить полностью российскую резервную систему.

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