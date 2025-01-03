Bild: полицейская система проверки перестала работать в аэропортах ФРГ

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Компьютерная система полиции, нужная для проверки пассажиров, перестала работать по всех аэропортах Германии, пишет Bild.

Теперь сотрудникам воздушных гаваней приходится проверять пассажиров, въезжающих из стран, которые не входят в Шенген, вручную. Из-за последнего образовались большие очереди.

Ранее глобальный сбой в Microsoft вызвал неполадки в работе банков и авиакомпаний по всему миру. В это же время сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево. Последние были готовы, в случае необходимости, включить полностью российскую резервную систему.

