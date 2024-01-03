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03 января, 14:10

Происшествия

Четыре человека получили легкие травмы после аварийного схода боеприпаса под Воронежем

Фото: телеграм-канал "Гусев"

Четыре человека получили легкие травмы в Воронежской области, где накануне упал боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Как сообщил губернатор, с легкими повреждениями за медицинской помощью обратились четыре человека. Также глава региона отметил, что после обследования разрушенного жилья было принято решение заново построить девять равных по площади зданий. Гусев подчеркнул, что работы будут выполнены оперативно и качественно, строители будут привлечены со всего региона.

Также, по словам губернатора, будут компенсированы все пострадавшие автомобили и отстроены хозяйственные постройки.
В местной школе, Доме культуры и здании поселковой администрации будут восстановлены окна и кровля.

Утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области был зафиксирован аварийный сход боеприпаса. В результате никто серьезно никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в семи домовладениях. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств происшествия.

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