Аварийный сход российского боеприпаса произошел под Воронежем – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Типичный Воронеж | Новости Воронежа"

Во вторник, 2 января, при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в результате схода боеприпаса повреждения получили шесть частных строений, пострадавших нет. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств происшествия. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

О ситуации также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале. Он сообщил, что аварийный сход боеприпаса случился в Острогожском районе.

Глава региона отметил также, что жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

"Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", – отметил Гусев.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен беспилотник, а после перехвачен. В результате атаки БПЛА никто не пострадал. Также в регионе не обнаружено никаких разрушений.