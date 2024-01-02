02 января, 11:30Происшествия
Аварийный сход российского боеприпаса произошел под Воронежем – Минобороны РФ
Фото: телеграм-канал "Типичный Воронеж | Новости Воронежа"
Во вторник, 2 января, при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.
В ведомстве отметили, что в результате схода боеприпаса повреждения получили шесть частных строений, пострадавших нет. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств происшествия. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
О ситуации также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале. Он сообщил, что аварийный сход боеприпаса случился в Острогожском районе.
Глава региона отметил также, что жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.
"Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", – отметил Гусев.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен беспилотник, а после перехвачен. В результате атаки БПЛА никто не пострадал. Также в регионе не обнаружено никаких разрушений.
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