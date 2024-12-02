AFP: десятки человек погибли в столкновениях на футбольном матче в Гвинее

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Десятки граждан погибли в результате столкновений между болельщиками, которые произошли 1 декабря на футбольном матче в Гвинее. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на агентство AFP, которому поступила информация от медицинских источников.

Один из врачей считает, что число жертв может вырасти до ста. Как сообщает иностранное издание, местные больницы и морг переполнены.

В свою очередь, очевидец столкновений рассказал агентству, что причиной инцидента стало спорное решение судьи, из-за которого болельщики выбежали на поле.

Ранее в Амстердаме сторонники Палестины напали на израильтян после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива. В связи с этим в ЦАХАЛ заявили, что развернут спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян.

