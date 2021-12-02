Полиция установила личность водителя Mercedes, сбившего мальчика на Гоголевском бульваре

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Водитель иномарки, сбивший ребенка на переходе в центре столицы на Гоголевском бульваре и уехавший с места аварии, установлен и привлечен к ответственности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции столицы.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося в настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы и скрылся с места аварии. По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба.