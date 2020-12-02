Возгорание на территории АТЦ "Москва" произошло в соседнем от госпиталя здании

16:04
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Возгорание в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе произошло не на территории госпиталя для больных коронавирусом, а в соседнем здании. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.
"Возгорание в АТЦ "Москва" произошло не на территории временного госпиталя, а в соседнем от него здании. Инцидент не повлиял на работу госпиталя. Эвакуация пациентов и сотрудников не потребовалась", – говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появились сообщения о возгорании в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе, где развернут госпиталь для больных COVID-19.
Госпиталь закреплен за городской клинической больницей имени Юдина.
Кроме того, пациентов COVID-19 в Москве принимают резервные госпитали, развернутые в ледовом дворце "Крылатское", в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Сокольники", в павильоне № 75 ВДНХ, а также на территории ГКБ № 40 в Коммунарке. Их общая вместимость составляет более 6 тысяч коек. Помимо этого, более 3 тысяч коек имеется в резервных корпусах на территории 15 городских больниц.
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