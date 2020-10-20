Госпитали в АТЦ "Москва" и на ВДНХ приняли первых пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первые пациенты с коронавирусом поступили в госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре "Москва". Об этом говорится на официальном сайте департамента здравоохранения города.
"Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику. Сюда поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни", – рассказали в пресс-службе Депздрава.
По информации ведомства, при поступлении пациентам проводят спектр требующихся анализов и исследований, подготовлены палаты интенсивной терапии, которые оснащены аппаратами ИВЛ.
Во временных госпиталях все данные о пациентах при поступлении сразу вносят в электронную систему. В результате нет необходимости заполнять бумажные документы, пациенту предоставляют QR-код.
Временный госпиталь на ВДНХ закрепили за городской клинической больницей № 24, а в АТЦ "Москва" – за городской клинической больницей имени Юдина.
За последние сутки в РФ выявили 16 319 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 999 новых случаев.
"Специальный репортаж": "временный госпиталь"
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