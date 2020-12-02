Легковушка протаранила пять припаркованных автомобилей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль протаранил пять припаркованных автомобилей, стоящих в ряд, в районе Котловка на юго-западе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города, инцидент произошел около дома 51 по Севастопольскому проспекту.

Отмечается, что в результате аварии пострадала водитель легковой машины, инициировавшей происшествие.

После осмотра врачами скорой девушка от госпитализации отказалась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Три человека ранее пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москвы.