"Дальневосточную ярмарку" в Москве перенесли из-за траура в Забайкалье

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Открытие Дальневосточной ярмарки в Москве перенесли из-за траура по погибшим в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщает РИА Новости.

Мероприятие перенесли на 3 декабря. Ярмарка будет идти до 8 декабря в рамках Дней Дальнего Востока на Новом Арбате.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе в связи с аварией.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Кроме того, известно о 22 пострадавших. Шестеро тяжело раненных были оперативно доставлены в краевую больницу Читы. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

