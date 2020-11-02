МЧС не нашло превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в ангаре на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в ангаре с газовыми баллонами нет, сообщил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов.

Он подчеркнул, что лаборатория уже провела замеры воздуха и превышение ПДК не зафиксировано.

Пожар в ангаре с газовыми баллонами потушен. Его площадь составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в ангаре с газовыми резервуарами общим объемом 600 кубических метров на улице Газопровод. Отмечалось, что внутри здания были слышны хлопки. В районе места происшествия было оперативно перекрыто движение.

По факту пожара организована проверка. На месте происшествия сейчас находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.