Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 85

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В результате землетрясения на западе Турции число погибших увеличилось до 85. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 85 человек, пострадали 994", – заявили в агентстве.

Сообщается, что еще свыше 200 человек находятся в больницах с различными травмами. На завалах восьми разрушенных зданий в Измире специалисты продолжают спасательные работы.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. Он выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал здоровья пострадавшим.

