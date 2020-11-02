Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 83

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Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире возросло до 83, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства экологии и градостроительства Турции Мурата Курума.

"В результате землетрясения погибли 83 человека", – заявил он.

Курум добавил, что 219 человек в настоящий момент госпитализированы. Он отметил, что восемь из них находятся в отделении интенсивной терапии.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайип Эрдогану в связи с катастрофой. Он выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал здоровья пострадавшим.