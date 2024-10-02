Мужчина в Домодедове ворвался к девушке в квартиру и попытался изнасиловать ее

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В Домодедове Следственный комитет возбудил уголовное дело против иностранца, который ворвался к местной жительнице в квартиру и попытался изнасиловать ее. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование").

Отмечается, что иностранный гражданин уже на протяжении длительного времени преследовал девушку, оказывая ей знаки внимания. 30 сентября, когда она возвращалась домой, задержанный против ее воли зашел в квартиру и попытался изнасиловать ее. Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления.

Ранее на юге Москвы женщина скончалась после десятидневных побоев мужчины. По данным следствия, злоумышленник избивал свою знакомую в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").