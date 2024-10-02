Агрессивный мужчина разбил створку турникета на станции метро "Терехово" в Москве. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Мужчина потерял свой телефон на стации метро "Терехово", а когда сотрудники охраны вернули вещь, он разбил створку турникета. Мотивы своего агрессивного поведения 39-летний мужчина объяснить не смог, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление всех обстоятельств. Прокуратура напомнила гражданам об ответственности за вандализм в общественном транспорте.

Ранее жителя Астрахани задержали в метро Москвы за повреждение плафона на эскалаторе одной из станций. В отношении 38-летнего мужчины завели уголовное дело о вандализме. Оказалось, что он был в нетрезвом состоянии. Это стало поводом к составлению протокола о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

