Туристка погибла в результате падения со скалы в Сочи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Сочи погибла туристка, упавшая со скалы под весом собственного рюкзака, сообщает сайт Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.

Группа туристов из двух мужчин и девушки забронировала места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день они свернули с открытого маршрута до лагеря Холодный, на который оформляли пропуска, и направились в сторону горного массива Псеашхо. Когда туристы отдыхали на тропе, девушка присела на камень на самом краю. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась по склону, пролетев около 100 метров.

Туристка получила ссадины и ушибы и не могла идти дальше. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над ней импровизированный навес. С каждым часом девушке становилось хуже. Когда ночью до группы туристов добрались спасатели, было поздно, девушка скончалась.

В воскресенье тело туристки транспортировали в Красную Поляну. Как сообщили РИА Новостям в парке, трагедия случилась 30 сентября.

Отмечается, что это не первый смертельный случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам рельеф очень сложен для подъема, у него резкие наборы высоты и обрывы, по этой причине маршрут закрыт.

Ранее сообщалось, что дети выпали со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе № 64 Ульяновска и получили переломы ног. Сейчас они в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.