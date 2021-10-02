Задержаны подозреваемые по делу об обнаружении мумифицированных тел в МО

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Сотрудники полиции Московской области задержали двоих подозреваемых по делу об обнаружении в регионе мумифицированных тел мужчины и женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В операции принимали участие сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, а также полицейские из Солнечногорска и Одинцовского городского округа.

"...в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны находящиеся в федеральном розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанных доставят в территориальное подразделение СК РФ.

Накануне в подмосковном Одинцове обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Один из погибших был в кузове "Газели", припаркованной у жилого дома, другого спрятали непосредственно в подъезде.