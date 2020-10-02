Дело возбудили в отношении заведующей детсадом в Воскресенске после убийства воспитателя

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после убийства воспитательницы в детском саду Воскресенска. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

"Проверкой выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в части обеспечения мер безопасности и охраны дошкольного учреждения. Так, фактически в детском саду находился всего один охранник, ряд видеокамер был в нерабочем состоянии, не все помещения оборудованы средствами охранной сигнализации и охвачены системой видеонаблюдения", – заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в день происшествия работники детсада впустили в помещение постороннего человека. В результате были нарушены установленные требования по охране жизни и здоровья детей.

Известно, что 31 августа 2020 года 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его жена, и нанес ей ножевые ранения шеи и рук. Женщина скончалась от полученных ранений на месте.

Подозреваемый в убийстве жены в детсаду в Воскресенске был арестован.