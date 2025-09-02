Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 10:37

Происшествия

В Москве задержаны двое руководителей НОСТРОЙ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин задержаны в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказали в ассоциации, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Иных подробностей компания не предоставила.

В НОСТРОЙ выразили заинтересованность в оперативном разрешении данной ситуации. В связи с этим компания заявила, что готова содействовать следствию в расследовании дела.

По предварительным данным, Кононыхина и Еремина обвиняют в коммерческом подкупе.

Ранее мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали на рабочем месте. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Временно исполнять обязанности мэра города будет Владимир Гарев, который ранее занимал пост замглавы Владимира. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Авдеев.

Директору и совладельцу ФК "Торпедо" предъявили обвинение в подкупе судьи

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика