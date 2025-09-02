02 сентября, 10:37Происшествия
В Москве задержаны двое руководителей НОСТРОЙ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин задержаны в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе организации.
Как рассказали в ассоциации, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Иных подробностей компания не предоставила.
В НОСТРОЙ выразили заинтересованность в оперативном разрешении данной ситуации. В связи с этим компания заявила, что готова содействовать следствию в расследовании дела.
По предварительным данным, Кононыхина и Еремина обвиняют в коммерческом подкупе.
Ранее мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали на рабочем месте. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Временно исполнять обязанности мэра города будет Владимир Гарев, который ранее занимал пост замглавы Владимира. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Авдеев.
