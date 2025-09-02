Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 900

Фото: AP Photo/Wahidullah Kakar

Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 900 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя национального управления по чрезвычайным ситуациям Юсафа Хаммада.

Как он уточнил, в результате трагедии также пострадали свыше 3 тысяч граждан.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сейсмоактивность также ощущалась от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей.

В МИД России сообщили, что Москва по линии профильных ведомств прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи Афганистану. Кроме того, ведомство выразило сочувствие афганскому народу, семьям погибших и пострадавших.

