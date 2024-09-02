Новые фигуранты появились в деле о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ

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Четыре новых фигуранта появились в деле о поставке некачественных бронежилетов российской армии на сумму 2 миллиардов рублей. Об этом сказано в материалах дела, передает ТАСС.

По данным дела, ГСУ СК РФ возбудило 3 апреля уголовное дело на гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по факту хищения средств в рамках реализации госконтракта на поставку бронежилетов для нужд Минобороны РФ, то есть по статье "Мошенничество".

При этом в одном производстве находится дело, которое завели 10 июля по статье "Дача взятки" неустановленным должностным лицам в Минобороны РФ и посредничестве в данном преступлении против Виктора Астапенко, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Сергея Семенихина.

По данному делу Басманный суд Москвы ранее арестовал Есипова, Кальченко и Антонову. Первый фигурант дела не признавал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.

При этом СМИ со ссылкой на материалы дела выяснили, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь идет о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

