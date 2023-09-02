02 сентября, 07:46Происшествия
Шесть человек погибли, 43 ранены в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Турции – СМИ
Фото: depositphotos/fransz
Шесть человек погибли, еще 43 получили различные травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции. Об этом сообщает A Haber.
По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего песок, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
На месте происшествия находятся несколько бригад врачей, а также пожарных и спасателей.
Ранее сообщалось о том, что автобус с гражданами Молдавии попал в ДТП недалеко от польского города Гожно. В результате аварии госпитализировали 10 человек.
До этого в центральной части Турции, в провинции Йозгат, произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого 12 человек погибли, еще 19 получили различные травмы.
В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 26 человек
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