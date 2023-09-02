Кадыров поручил разобраться в инциденте с чеченским бойцом в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием бойца Шовхала Чурчаева в столичном ТЦ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в московском ТЦ "Ривьера" произошла драка с участием бойцов ММА. Конфликт начался после провокационного вопроса Чурчаеву во время пресс-конференции промоушена "Наше дело".

Делимханов сообщил, что взял инцидент под личный контроль. Он добавил, что находится на связи по данной ситуации с Сергеем Собяниным и руководителями правоохранительных органов Москвы.

Парламентарий отметил, что Рамзан Кадыров и чеченский народ осуждают подобного рода происшествия.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошла драка с перестрелкой из травматического оружия. Полиция задержала семь человек.

До этого уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, которая произошла в подмосковной Электростали.

"Московский патруль": участника конфликта на Большой Якиманке задержали