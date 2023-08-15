Суд арестовал двоих участников драки в ТиНАО

Фото: телеграм-канал " Столичный СК"

Суд арестовал двоих участников драки молодых людей в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел на улице Мостовой 2 августа. Участие в драке принимала группа уроженцев Средней Азии. После прибытия на место полиции молодые люди скрылись.

По факту произошедшего СК возбудил дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ. Двоим задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе установления местонахождения лиц в ТиНАО провели обыск в хостеле. Шесть находящихся там лиц пребывали в городе с нарушениями миграционного законодательства. Сейчас следствие решает вопрос о привлечении их к административной ответственности.

До этого в ходе драки, произошедшей между лицами из Средней Азии в подмосковном Чехове, погибли два человека. Сотрудникам полиции удалось задержать четверых причастных к инциденту. Их планировали доставить в следственные органы.

