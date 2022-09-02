Хинштейн обратился в прокуратуру после песни Lil Nas X на линейке в самарской школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращение в прокуратуру и Рособрнадзор о проведении проверки по факту включения на школьной линейке в Самаре композиции музыканта Lil Nas X Montero, в которой содержится пропаганда нетрадиционных ценностей.

"1 сентября на официальной линейке в школе № 10 была включена песня Lil Nas X Montero, пропагандирующая однополую любовь и употребление наркотиков. После этого состоялся подъем государственного флага и исполнение гимна России", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Хинштейн заявил, что законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в РФ предусматривает штраф до 200 000 рублей для граждан, до 4 миллионов рублей для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ.

Вместе с тем за пропаганду ЛГБТ среди детей гражданам будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей. Если же это нарушение было совершено в интернете, то штраф достигнет 400 000 рублей для граждан и 5 миллионов рублей или административного приостановления деятельности на 90 суток для юридических лиц.