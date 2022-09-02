Свердловский омбудсмен призвал не наказывать мальчика, который пришел на линейку в платье

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Поведение подростка можно считать глупым, за это наказывать не нужно, прокомментировал приход семиклассника на линейку в платье уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Случай произошел на торжественной линейке 1 сентября в гимназии № 108 Василия Татищева в Екатеринбурге. Семиклассник появился на мероприятии в платье выше колена с оборками и бантами.

"Я бы, как педагог, вообще эту штуку бы использовал. Для разговора с ребятами, для обсуждения. Не ругани, не порицания этого человека, а вообще посадил бы всех ребятишек и обсудили бы эту тему: хорошо-нехорошо, плохо-неплохо, в проекции на себя и так далее", – прокомментировал Мороков.

Подобное решение ситуации он охарактеризовал как применение социально-педагогических методов.

Он отметил, что нарушения прав в этой ситуации нет. Он предложил рассмотреть ситуацию с точки зрения нарушения устава школы в требовании о школьной форме.

"Иногда мы глупость принимаем за злой умысел. Здесь можно это так рассматривать. Я, как уполномоченный по правам ребенка, думаю, что нарушения прав ребенка там нет, но если мы с вами повнимательнее посмотрим, то это, скорее всего, позиция подростка, который хотел заявить о себе таким глупым способом", – объяснил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что ученица 10-го класса школы № 92 в районе Кольцово в Екатеринбурге пришла на торжественную линейку в честь 1 сентября в бюстгальтере, юбке и туфлях. Свой поступок девушка так и не смогла объяснить. Директор образовательного учреждения Максим Калинин уточнил, что с ученицей будет проведена беседа в присутствии ее родителей.