В барах Петербурга продавали надувные шарики с одурманивающим веществом

18:00
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В нескольких барах Санкт-Петербурга осуществлялись регулярные продажи резиновых надувных шаров, содержащих закись азота, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, 38-летний представитель коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере общественного питания и досуга, в период с августа 2021 года по апрель 2022 года установил в нескольких барах города металлические баллоны с закисью азота.
"Даже разовое употребление указанное вещества могло повлечь наступление у гражданина острой дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности, то есть тяжкий вред здоровью", – подчеркнули в прокуратуре.
Против злоумышленника выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Дело направлено для рассмотрения в Куйбышевский районный суд.
Ранее сообщалось, что пиротехника взорвалась в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар".
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