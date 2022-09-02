В барах Петербурга продавали надувные шарики с одурманивающим веществом

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В нескольких барах Санкт-Петербурга осуществлялись регулярные продажи резиновых надувных шаров, содержащих закись азота, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, 38-летний представитель коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере общественного питания и досуга, в период с августа 2021 года по апрель 2022 года установил в нескольких барах города металлические баллоны с закисью азота.

"Даже разовое употребление указанное вещества могло повлечь наступление у гражданина острой дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности, то есть тяжкий вред здоровью", – подчеркнули в прокуратуре.

Против злоумышленника выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Дело направлено для рассмотрения в Куйбышевский районный суд.

Ранее сообщалось, что пиротехника взорвалась в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар".