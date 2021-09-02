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Происшествия

17:27

В одном из номеров отеля Ritz-Carlton в Москве произошла стрельба – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Сотрудники столичной полиции проведут обыск в отеле Ritz-Carlton на Тверской улице после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило анонимное сообщение о стрельбе в одном из номеров Ritz-Carlton, якобы кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в одном из номеров постояльца с охотничьим ружьем. Он показал разрешение на него, сейчас проверяется, вел он из него стрельбу или нет. В номере проводится обыск", – сказал источник.

По информации агентства, в номере отеля Ritz-Carlton остановился бизнесмен Денис Молчанов – супруг режиссера Валерии Гай Германики.

В администрации отеля и столичном МВД официальных комментариев пока не дали.

"Мы не распространяем информацию о наших гостях", – сказали представители отеля.

Ранее полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из газового пистолета и приставал к прохожим на юге Москвы. В результате произошедшего никто не пострадал.

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