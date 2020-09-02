В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

02 сентября, 23:05
В Москве скончались 13 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известно, что у всех умерших диагностировали пневмонию. Все пациенты также имели положительный результат теста на коронавирус.
По обновленным данным, с начала пандемии в Москве скончались 4 857 человек с COVID-19.
За последние сутки в России выявили 4 952 новых случая коронавируса. При этом на Москву пришлось 625 случая заболевания.
В России выявили 4 952 новых случая COVID-19
В столице среднесуточное число случаев COVID-19 за неделю уменьшилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2 недели назад. Кроме того, число новых случаев коронавируса остается на низком уровне при увеличенном охвате тестирования.
При этом в Москве не ожидается резкий рост случаев COVID-19 из-за начала учебного года. Такое заявление сделала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
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