В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская/Агентство "Москва"

В Москве скончались 13 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех умерших диагностировали пневмонию. Все пациенты также имели положительный результат теста на коронавирус.

По обновленным данным, с начала пандемии в Москве скончались 4 857 человек с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 4 952 новых случая коронавируса. При этом на Москву пришлось 625 случая заболевания.

В России выявили 4 952 новых случая COVID-19

В столице среднесуточное число случаев COVID-19 за неделю уменьшилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2 недели назад. Кроме того, число новых случаев коронавируса остается на низком уровне при увеличенном охвате тестирования.

При этом в Москве не ожидается резкий рост случаев COVID-19 из-за начала учебного года. Такое заявление сделала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.