Один человек погиб в результате пожаров в Ростовской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Один человек погиб в результате природных пожаров в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ковалевского сельского поселения.

Жертвой инцидента стала жительница Замчалова Красносулинского района.

"В Замчалово погибла женщина 1935 года рождения. Ее домовладение сгорело", – сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что площадь природных пожаров в Ростовской области достигла 170 гектаров. В регионе были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания. В связи с этим в хуторе Патроновка была проведена эвакуация около 100 человек.

До этого пожары дошли до СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе. Возгорание было ликвидировано в 20 строениях населенного пункта.