СК возбудил дело в отношении стрелявшего из ружья начальника отдела полиции

Фото: телеграм-канал "Контора Пишет"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который стрелял из пневматического оружия. Речь идет об инциденте в коридоре ОП N3 "Зареченский" в Казани. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики", – отметил Галиев.

Ранее сообщалось, что прокуратура города вела проверку по данному происшествию, которое получило огласку в СМИ. Там опубликовали видео, на котором видно, как мужчина в форме сотрудника полиции стреляет из винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. По информации прессы, начальник стрелял в подчиненных за плохие показатели работы. Уточняется, что пострадавших нет.