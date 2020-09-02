В Казани проверяют информацию о стрельбе в одном из отделов полиции

Фото: телеграм-канал Readovka

Прокуратура Казани проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной начальником одного из отделов местной полиции, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщения о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по Казани устроил стрельбу, появились в СМИ. Там же разместили видео, на котором видно, как мужчина в форме сотрудника полиции стреляет из винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. По данным прессы, начальник стрелял в подчиненных за плохие показатели работы.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. По результатам проверки действиям сотрудника полиции дадут правовую оценку. Уточняется, что пострадавших нет.

Министр внутренних дел республики также распорядился провести служебную проверку в отделе полиции № 3 "Зареченский". По ее итогам будет решен вопрос о привлечении всех причастных к инциденту к дисциплинарной ответственности.

Ранее на юго-востоке Москвы один человек получил ранение из газового пистолета в результате конфликта. Инцидент произошел по адресу улица Перерва, дом 43, корпус 1.

