СК начал проверку после падения ребенка из окна в Люберцах

Подмосковное управление СК устанавливает обстоятельства падения двухлетнего мальчика из окна многоквартирного жилого дома в Люберцах, передает Агентство "Москва".
Ребенка доставили в районную больницу с тяжелой травмой головы.
Как считают следователи, днем мать уложила сына спать и ушла на кухню. После этого мальчик вылез из кровати, подошел к окну и выпал, несмотря на москитную сетку.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют информацию о похищении ребенка в районе Царицыно на юге столицы. По предварительным данным, неизвестный увел за собой несовершеннолетнего на улице Медиков. Подозреваемого описывают как мужчину плотного телосложения, среднего роста, славянской внешности. На вид ему около 50 лет.
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