Тело девушки нашли на лестничной клетке жилого дома на северо-западе столицы

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На лестничной клетке в жилом доме на северо-западе столицы обнаружили тело женщины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о том, что на лестничной клетке на втором этаже жилого дома по адресу: улица Штурвальная, дом 5, строение 2, – обнаружено тело молодой девушки", – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями. Погибшая снимала квартиру у 43-летней москвички, которая по договору с собственником присматривала за жилищем.

