Автобусы временно вышли на два маршрута троллейбусов из-за повреждения контакта

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Автобусы временно вышли на маршруты троллейбусов №4 и 49 из-за повреждения контактной сети на западе столицы, сообщает пресс-служба транспортного комплекса в Twitter.

Уточняется, что грузовик повредил сеть на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. Движение транспорта в районе происшествия затруднено.