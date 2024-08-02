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02 августа, 23:44

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РИА Новости: кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате эвакуировали

Кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате эвакуировали

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате в Москве эвакуировали. При этом причина неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на администратора кинотеатра.

"У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановлен", – говорится в сообщении.

Вместе с тем администратор не ответила на вопрос о причинах случившегося.

В июле в здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина прошла эвакуация людей. Посетители покинули основное здание, однако причина неизвестна. Позже музей вернулся в штатный режим работы.

Ранее информационные агентства сообщали об инциденте в Версальском дворце. По данным СМИ, кровля горела в том месте, где проводились строительные работы. В свою очередь, очевидцы засняли, как над дворцовым комплексом поднимался дым. Позже Версальский дворец вновь открылся для посещения после эвакуации людей.

Людей эвакуировали из нескольких торговых центров Москвы

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