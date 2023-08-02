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12:02

Происшествия

Тургруппа из шести туристов не вышла на связь в Заполярье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели в Мурманской области ведут поиски пропавшей туристической группы из шести человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"2 августа 2023 года утром в МЧС поступила информация о том, что в установленное в заявке время, зарегистрированная туристская группа <...> не вышла на связь", – говорится в сообщении.

Тургруппа пропала в Кировском районе Мурманской области. Отмечается, что четверо из шести туристов – несовершеннолетние.

6 июля в Бурятии тургруппа из восьми человек перевернулась во время сплава на катамаранах по реке Снежной. Трое смогли выбраться из воды самостоятельно, еще четверых позже нашли живыми спасатели. Одна женщина погибла, ее тело обнаружили в реке на днях.

Спасатели нашли еще одного туриста, пропавшего при сплаве в Бурятии

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