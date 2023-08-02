Водитель Jaguar сбил подростка на самокате на пешеходном переходе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля марки Jaguar, проехав на красный свет светофора, сбил 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"17-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Его здоровью причинен тяжкий вред", – говорится в сообщении.

После прибытия на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции водитель 1995 года рождения отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Установление обстоятельств дорожной аварии контролирует прокуратура Восточного административного округа Москвы.

До этого водителя автобуса, сбившего насмерть девочку в подмосковном поселке Развилка, приговорили к 5,5 года тюремного заключения. После наезда на ребенка водитель скрылся с места происшествия. Мужчине предстоит отбыть наказание в колонии общего режима.



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