В Татарстане девять человек получили травмы в ДТП с автобусом

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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга". Там водитель грузовика Mercedes с полуприцепом на перекрестке с круговым движением столкнулся с автобусом JAC, следовавшим в Елабугу.

В салоне автобуса находились 25 вахтовиков данного завода. Девять пассажиров доставили в медицинское учреждение.

Сегодня же на 420-м километре трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Волгограда, и грузовик. В результате ДТП погибли пять человек.