Мотоциклист погиб в аварии на юго-востоке Москвы

Мотоциклист погиб в ДТП в Южнопортовом районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авария с участием мотоциклиста и легковой машины произошла по адресу: улица Мельникова, дом 3, корпус 2. На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

31 июля мотоцикл и два автомобиля столкнулись в центре Москвы. Пострадал мотоциклист.

Днем ранее два человека погибли в ДТП с участием скутера в Одинцовском городском округе. Жертвами стали водитель и пассажир скутера.